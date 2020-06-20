Многодетные и нуждающиеся получили продуктовые наборы от депутатов 

11:37 19 июня 2020
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duma.tyumen-city.ru

Тридцать девять малоимущих и многодетных семей 12-го избирательного округа Тюмени получили продуктовые наборы в рамках благотворительной акции "Мы вместе". Акция проводится по инициативе депутата Государственной думы РФ Николая Брыкина и стартовала в апреле этого года, в июне к ней присоединился депутат Тюменской городской думы Юрий Баранчук.

Пакеты с крупами, мясными консервами, сгущенным молоком, колбасой, чаем, печеньем и маслом Юрий Баранчук лично вручил жителям своего избирательного округа. 

"В это непростое время, когда многие жители города из-за новой коронавирусной инфекции оказались в самоизоляции и лишились средств к существованию, малообеспеченные и многодетные семьи наиболее уязвимы и действительно нуждаются в нашей помощи. Я без раздумий поддержал инициативу депутата Госдумы Николая Брыкина. Благодаря нашим совместным усилиям, нам удалось обеспечить горожан самыми необходимыми продуктами", - сообщил Юрий Баранчук.

Теги: акции , благотворительность , депутаты , Николай Брыкин , Тюменская городская дума
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