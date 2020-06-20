Многодетные и нуждающиеся получили продуктовые наборы от депутатов

Тридцать девять малоимущих и многодетных семей 12-го избирательного округа Тюмени получили продуктовые наборы в рамках благотворительной акции "Мы вместе". Акция проводится по инициативе депутата Государственной думы РФ Николая Брыкина и стартовала в апреле этого года, в июне к ней присоединился депутат Тюменской городской думы Юрий Баранчук.

Пакеты с крупами, мясными консервами, сгущенным молоком, колбасой, чаем, печеньем и маслом Юрий Баранчук лично вручил жителям своего избирательного округа.

"В это непростое время, когда многие жители города из-за новой коронавирусной инфекции оказались в самоизоляции и лишились средств к существованию, малообеспеченные и многодетные семьи наиболее уязвимы и действительно нуждаются в нашей помощи. Я без раздумий поддержал инициативу депутата Госдумы Николая Брыкина. Благодаря нашим совместным усилиям, нам удалось обеспечить горожан самыми необходимыми продуктами", - сообщил Юрий Баранчук.