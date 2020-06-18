Тюменцы могут проголосовать за лучший детский рисунок о борьбе с микробами

Фото: ЦКиТ "Тюмень"

Чтобы летние каникулы для ребят проходили весело и с пользой, Центр культуры и творчества "Тюмень" возобновил рубрику с аудиогидом Василисой. В соцсетях уже вышел первый выпуск и стартовал конкурс рисунков. Отдать свой голос за понравившуюся работу может любой желающий.

В первом выпуске Василиса рассказала тюменским детям о вирусах и микробах, поделилась секретами хорошего самочувствия и научила выполнять музыкально-танцевальную разминку.

А в конце выпуска ребята получили интересное творческое задание: нарисовать историю о победе над вредными микроорганизмами. За время конкурса организаторы получили 131 работу. 16 июня в группе в ВК "Общегородские официальные мероприятия" стартовало зрительское голосование. Любой тюменец может посмотреть альбом с работами и отдать свой голос за понравившийся рисунок. Для этого достаточно поставить "лайк" фотоснимку.

Итоги подведут 25 июня. Дипломы участников получат все детки. А партнеры конкурса выберут приглянувшиеся им рисунки вручат победителям ценные призы. Пришло время сделать свой выбор.