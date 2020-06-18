Тюменский музей поискового движения обновил экспозицию

В Тюмени, 22 июня, откроется обновленная экспозиция музея истории поискового движения Тюменской области. На страницах Областного поискового центра Вконтакте и Инстаграме будет доступна прямая трансляция с открытия обновленного музея. Мероприятие начнется в 13:00.

За 33 года работы тюменские поисковики собрали свыше 10 тысяч экспонатов, часть из которых теперь можно будет увидеть в музее. Уникальная экспозиция включает личные вещи солдат, по которым была установлена судьба бойцов, предметы полевого быта, медицины, элементы обмундирования и вооружения Красной Армии. Отдельная часть выставки – воссозданный "фронт": солдатская землянка и огневые, пулеметные точки. Поисковики хотят показать войну такой, какой они видят ее каждый раз, когда возвращаются на места сражений.

Центральное место в музее занимает экспозиция, посвященная солдатам, чьи судьбы удалось установить поисковым отрядам Тюменской области. В ней представлены солдатские смертные медальоны и ладанки, именные личные вещи, копии вкладышей из медальонов.