В Тюменской области пройдет школа поисковика

Областной поисковый центр стал победителем второго конкурса президентских грантов в 2020 году. Поисковики получили поддержку на проведение регионального образовательного слета "Школа поисковика" в ноябре 2020 года.
"Школа поисковика" — это программа подготовки поисковиков Тюменской области к участию в полевых поисковых работах на местах сражений Великой Отечественной войны.
Участников — представителей 18 поисковых отрядов региона из 9 муниципальных образований — ждут мастер-классы, семинары, лекции, творческие мероприятия с участием специалистов регионального и всероссийского уровня.
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