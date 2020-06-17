В Тюменской области пройдет школа поисковика

Областной поисковый центр стал победителем второго конкурса президентских грантов в 2020 году. Поисковики получили поддержку на проведение регионального образовательного слета "Школа поисковика" в ноябре 2020 года.

"Школа поисковика" — это программа подготовки поисковиков Тюменской области к участию в полевых поисковых работах на местах сражений Великой Отечественной войны.

Участников — представителей 18 поисковых отрядов региона из 9 муниципальных образований — ждут мастер-классы, семинары, лекции, творческие мероприятия с участием специалистов регионального и всероссийского уровня.