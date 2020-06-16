Размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет увеличен до 7764 рублей

Размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком до полутора лет увеличен с 1 июня 2020 года до 7764,80 рублей в Тюменской области, в Уватском районе — до 10 128 рублей. Начиная с июня 2020 получателям пособия перерасчет будет произведен в автоматическом режиме, подавать повторное заявление не требуется.

Пособие увеличено по предложению Президента России Владимира Путина. Его смогут получить неработающие граждане, в том числе студенты. Прежде сумма ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком до полутора лет составляла 3882,14 рублей, в Уватском районе — 5063,66 рублей. Выплата предоставляется с учетом районного коэффициента.

Тюменской области дополнительно на предоставление субвенции в 2020 году за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации выделено почти 94 млн рублей. Всего получателями пособия в органах социальной защиты населения Тюменской области являются около 14 тысяч человек ежегодно.