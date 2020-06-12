Онлайн-лекцию по профессиям будущего проведут для тюменских школьников

Профориентационная онлайн-лекция "Профессии настоящего и будущего" пройдет для тюменских школьников 16 июня. Спикером выступит руководитель Центра опережающей профессиональной подготовки Тюменской области, куратор международного проекта популяризации науки Science Slam Антон Яркин.

Как сообщили организаторы, лекция в онлайн-формате начнется в 15:00 на платформе Zoom. Для участия нужно пройти регистрацию. За час до мероприятия участникам придет ссылка на конференцию.

Встреча будет интересна учащимся 7-11 классов, а также их родителям. Эксперт расскажет о наиболее востребованных профессиях, даст советы по их выбору, поможет составить индивидуальный образовательный маршрут, посоветует лучшие вузы и проведет викторину "Угадай профессию", пишет "Тюменская область сегодня"

Мероприятие состоится при поддержке проекта "Точка кипения – Тюмень".