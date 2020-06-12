Новый Дворец культуры появится в Тюменском районе

В поселке Московский Тюменского района ведется строительство центра культурного развития общей площадью более 6 тыс. кв.м. Новый Дворец культуры станет местом для проведения культурно-массовых мероприятий.

Как сообщили в пресс-службе главы Тюменского района, концертный зал рассчитан на 500 посадочных мест. Центр также вместит танцевальный зал, художественные и вокально-хоровые студии, другие помещения для творческих занятий.

Председатель Тюменской районной думы Валентин Клименко по итогам инспектирования стройки отметил, что при строительстве ДК учли опыт возведения других подобных объектов. Так, были усовершенствованы инженерные решения по вентиляции и водоотведению, сценическому оборудованию, пандусам для маломобильных людей. Акцент сделан на удобстве артистов и зрителей.

Глава Московского муниципального образования Михаил Захаров прокомментировал, что в ходе строительства уделили внимание и экологическому вопросу. Чтобы сохранить местные "краснокнижные" липы, пришлось изменить проект обустройства парковки и въезда на территорию. Благодаря такому подходу зелень будет радовать посетителей нового Дворца культуры и станет частью рекреационной зоны.

Общестроительные работы по возведению здания уже завершаются, начались отделочные работы. Завершение строительства запланировано на второй квартал 2021 года.