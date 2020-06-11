В Тюмени назвали победителей конкурса национальных видеороликов "МЫ"

Фотография предоставлена организаторами конкурса

Награждение победителей конкурса "МЫ" состоялось в Общественной палате Тюменской области 11 июня в преддверии Дня России. Организаторы подвели итоги и поблагодарили каждого участника за творчество и активную жизненную позицию. Всего было подано 107 заявок из Тюменской области и ХМАО-Югры.

Первый областной конкурс национальных видеороликов "МЫ" стартовал в Тюмени этой весной. За несколько месяцев представители разных национальностей, проживающих на территории Тюменской области, смогли создать более сотни интересных видеороликов.

В состав жюри вошли восемь профессионалов своего дела. Креатив и художественную ценность работ участников оценивали представители Международного кинофестиваля и онлайн-кинотеатра "Ноль Плюс", Координационного совета национальных общественных объединений, Тюменского государственного института культуры, киноведы и блогеры.

В ходе заседания жюри были выявлены победители. Итак, лауретами I степени стали:

В номинации "Художественные ролики": Щетников Артём Евгеньевич - видеоролик "Тюменская область – любовь моя". В номинации "Анимационные ролики": Брутян Артур Гарникович - видеоролик "Мы – Тюмень". В номинации "Видеорепортажи / Видеоблоги": Мустафаев Мунис Мобил оглы - видеоролик "Традиции и особенности Азербайджанской кухни".

Победители уже получили фирменные статуэтки и дипломы. На следующей неделе им поступят денежные призы. Напомним, в призовом фонде конкурса 150 000 рублей.

Неожиданностью для участников стало учреждение дополнительной номинации - "Профессиональные ролики". Победителем стала Тюменская областная общественная организация коренных малочисленных народов "Кедр" с видеороликом "Уватские ханты. Повелитель тайги".

Также организаторы объявили победителей в номинации "Приз зрительских симпатий". Онлайн-голосование проходило в официальной группе конкурса "МЫ".

Среди художественных видеороликов лидером голосования стал "Тобольск многонациональный" - он собрал 543 лайка на момент завершения приема голосов. Авторы: Молодежный совет национально-культурных автономий и диаспор города Тобольска.

Лучшим репортажем, по мнению зрителей, был признан ролик "Мы разные, но мы вместе". Авторы: МАУ культуры Бердюжского района "Премьера" - 344 лайка.

Татарская народная сказка "Три дочери" победила в зрительском голосовании среди анимационных роликов. Автор: Гарипова Гульфара Мухасзямовна - 48 лайков.

"Наша главная задача – дать возможность высказаться всем, чтобы люди смогли раскрыть свою индивидуальность. А цель максимум, чтобы каждый народ снял о себе игровой или документальный фильм, а лучше, не один, и чтобы все они были в свободном доступе: зашёл, нажал и начал погружение в культурный пласт, который тебе интересен", - отметил член жюри и организатор конкурса "МЫ", президент Федерации современного искусства, член Общественного совета при Министерстве культуры России Николай Данн.

С задачей организаторы конкурса справились на все 100%. Хочется верить, что такой опыт проведения конкурса окажется не последним, и впереди нас ожидает еще большее раскрытие особенностей каждой национальности.

Первый Тюменский областной конкурс национальных видеороликов "МЫ" проводился в целях реализации Стратегии развития государственной национальной политики Российской Федерации до 2025 года.

Организован Федерацией современного искусства, Комитетом по делам национальностей Тюменской области при поддержке Федерального агентства по делам национальностей, Тюменской областной Думы, Тюменского государственного института культуры, Координационного совета национальных общественных объединений и национально-культурных автономий Тюменской области, Молодежного совета Координационного Совета национальных общественных объединений и национально-культурных автономий.