Юрий Коновалов следит за решением проблем в Калининском округе

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Депутат Тюменской городской думы Юрий Коновалов организовал объезд проблемных территорий избирательного округа № 1. Вместе с депутатом на объектах побывали заместитель руководителя управы Калининского округа Олег Савчук и представители службы заказчика по благоустройству.

Первым адресом стала территория возле филиала поликлиники №5 по Червишевскому тракту. В 2008 году здесь по наказу избирателей были заасфальтированы пешеходные дорожки, оборудовано освещение, оформлен газон с травой. Сейчас опоры освещения нуждаются в ремонте, а от газона не осталось и следа – вдоль тротуара развернулся несанкционированный рынок, на парковке со стороны ТЦ "Пышма" также идет торговля овощами и прочей продукцией. Представитель управы отметил, что зеленый уголок будет восстановлен.

Во дворе многоквартирного дома № 20 по улице Самарцева проблема с водоотведением. Проектно-сметная документация по решению проблемы уже разработана, на выполнение работ потребуется примерно 13 млн рублей, их планируют предложить в проект бюджета на 2021 год.

На контроле управы и депутата также ситуация по квартальному проезду в районе детского отделения филиала поликлиники № 5 по улицы Федюнинского, где нет тротуаров, да и проезжая часть, по которой вынуждены ходить взрослые с детьми, давно нуждается в капитальном ремонте. Ямочный ремонт дороги проводится ежегодно, но это не дает эффективного результата.

В прошлом году работы по ремонту межквартальных проездов выполнялись за счет средств департамента дорожной инфраструктуры и транспорта. В текущем году ни в одну из городских программ проезды не вошли, поэтому на данном участке управой будут организованы работы по ямочному ремонту. Вместе с тем, руководство управы выйдет с предложением к администрации города о разработке общегородского Перечня потребности в ремонте проездов и выделения целевых средств из городского бюджета.

Обозначенные Юрием Коноваловым проблемы приняты в работу управой Калининского округа и остаются на личном контроле депутата.