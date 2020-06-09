В Тюмени организуют 10 мест массового отдыха у воды

Этим летом после снятия ограничений, связанных с профилактикой коронавируса, жители Тюмени смогут отдохнуть на территории десяти зон массового отдыха у водных объектов. Это зоны на реке Туре, озерах Верхнем Кривом, Липовом, Андреевском, прудах Лесном, Южном, Войновском, Студенческом, обводненных карьерах Утином и Северном.
На прудах Южный, Войновский, а также обводненных карьерах Северный и Утиный будут организованы зоны для отдыха у воды без купания.
Открытие купального сезона на озерах Верхнем Кривом (база отдыха "Верхний Бор"), Липовом, Андреевском, прудах Лесном и Студенческом будет зависеть от санитарного состояния воды и степени готовности водопользователей к организации пляжного отдыха, отмечают в департаментах городского хозяйства и безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени.
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