Направляйте документы в приемную комиссию почтой

Фото: Почта России

УФПС Тюменской области сообщает, что письма абитуриентов обрабатываются в приоритетном порядке, а отделения связи ежедневно доставляют поступившие письма в адрес учебного заведения.

Для того, чтобы документы пришли вовремя, необходимо:

1. Направлять документы заранее, учитывая сроки подачи, установленные вузом. Ознакомиться с контрольными сроками доставки письменной корреспонденции по России можно на сайте.

2. Уточнить почтовый адрес приемной комиссии вуза.

3. Правильно заполнить адресные строки, указав верный индекс места назначения. Адрес получателя пишется на строках в правом нижнем углу конверта, адрес отправителя - в левом верхнем. Свой адрес нужно указывать полностью. Это поможет документам вернуться к отправителю, если неправильно указан адрес получателя.

4. Отправлять документы следует заказным письмом или бандеролью с описью вложения и уведомлением.

Заказному отправлению присваивается уникальный трек-номер. Он содержится на квитанции об оплате и позволяет отследить на сайте pochta.ru или в мобильном приложении Почты России путь письма и проконтролировать его доставку получателю.

Опись вложения является гарантией того, что вы предоставили в вуз все необходимые документы. Ее можно заполнить дома при формировании пакета документов и распечатать на принтере. Уведомление, которое вернется к вам, когда письмо будет доставлено в вуз, является юридическим подтверждением получения документов.

Напомним, что документы на поступление в выбранное учебное заведение почтой абитуриенты могут направлять с 2009 года.