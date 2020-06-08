На тюменских трассах вводятся ограничения на время жаркой погоды

С 8 по 12 июня существенное повышение среднесуточной температуры ожидается на территории Тюменской и Свердловской областей.

На автомобильных дорогах федерального значения планируется введение временного ограничения движения тяжеловесных транспортных средств. Эта мера позволит обеспечить сохранность дорожного покрытия в летний период.

Временное ограничение движения в летний период по дорогам с асфальтобетонным покрытием коснется только тех транспортных средств (с грузом или без груза), чьи осевые нагрузки превышают допустимые значения, установленные правилами перевозок грузов. Тяжеловесные транспортные средства смогут осуществлять движение в ночное время – в период с 9 по 11 июня с 22:00 до 10:00.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы "Уралуправтодора": 8-800-200-63-06.