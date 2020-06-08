В Тюмени капремонт пройдет в нескольких медучреждениях

10:14 08 июня 2020
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В этом году капитальный ремонт пройдет в нескольких больницах и поликлиниках областного центра.

В отделении городской поликлиники №3 на улице Полевой заменят коммуникации, электросети и обновят внутреннее убранство. Полностью закрывать отделение не будут — ремонт проводится в текущем режиме работы медорганизации.

У городской поликлиники №13 заменят фасад, также капремонт ждет корпуса поликлиники №6 на улицах Пушкина и Рижской. 

В планах отремонтировать один из корпусов Перинатального центра на Даудельной и благоустроить территорию ОКБ №1 на улице Котовского, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

Теги: больница , ремонт
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