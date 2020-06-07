Списки зачисленных в ФМШ Тюменской области сформируют до конца июня

Фото из группы "ФМШ" ВКонтакте

Более 500 человек подали заявления для поступления в Физико-математическую школу Тюменской области. Вступительные экзамены начнутся не ранее 20 июня, а уже к концу месяца планируется сформировать окончательные списки зачисленных.

Желающих поступить в ФМШ в этом году выросло. Весной 2020 года в ФМШ должны были набрать учеников в пятый класс, а также провести доборы в шестой, седьмой, восьмой и десятый классы. Однако карантинные мероприятия внесли свои коррективы в проведение вступительных испытаний. Поэтому экзамены перенесли на лето. Так, 20 июня будет проводится отбор среди будущих пятиклассников, а также доборы в седьмой, восьмой и десятый классы, 27 июня – второй тур для поступающих в пятый и шестой классы.

Экзамены будут проходить с соблюдением необходимых профилактических мер: парты – одноместные, соблюдение социальной дистанции, ограничения по численности человек в одной аудитории. Закуплено оборудование для обеззараживания воздуха, антисептики и медицинские маски. При этом на время самого экзамена маски детям разрешат снять. После подведения итогов родителей пригласят на первое собрание, пишет "Тюменская область сегодня".