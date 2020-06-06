Тюменцам следует быть внимательнее на ремонтируемых дорогах

В Тюменской области ведутся дорожные работы на более чем 130 участках. Двигаться по ним на автомобиле следует особенно внимательно, соблюдая необходимые правила во избежание аварий.

Ремонт на автодорогах в летний период осуществляется в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Обеспечением безопасности на данных участках занимаются автоинспекторы.

Как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области, 296 участков производства дорожных работ в этом году обследовали сотрудники ГИБДД, в каждом десятом случае выявлены нарушения в сфере безопасности движения. Автоинспекторы выдали 22 предписания на устранение недостатков, составлены 15 протоколов на должностных и юридических лиц за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог.

С начала 2020 года в местах производства дорожных работ в регионе произошло 16 ДТП, в которых ранен 21 человек. Основной причиной этих аварий стало несоблюдение введенных скоростных ограничений и недооценка опасности участниками дорожного движения.

ГИБДД призывает водителей быть внимательнее, приближаясь к местам дорожных работ, особенно в темное время суток.

