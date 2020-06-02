Почта России обновила услугу EMS Ритейл

Фото: Почта России

Почта России изменила подход к тарификации многоместных отправлений при перевозке сборных грузов. Стоимость доставки рассчитывается за общий вес партии, что позволит сетевым ритейлерам снизить издержки на логистику в 1,5-2 раза.

География доставки в рамках услуги EMS Ритейл расширена на всю страну, ее стоимость зависит только от физического веса – отсутствует дополнительный коэффициент за объем. Поставщики розничных сетей и маркетплейсов уже могут отправить сборные партии товаров из 85 городов – крупных административных центров регионов. Прием осуществляется в отделениях почтовой связи для корпоративных клиентов и в сортировочных центрах. Отправитель также может подключить услугу "Курьерский сбор" и сдавать груз на своей территории.

С 1 июня Почта России увеличила максимальный вес одного отправления в составе сборного груза с 31.5 кг до 50 кг. Объявленная ценность отправления возросла с 200 тыс. до 3 миллионов рублей.

"Почта России становится полноценным игроком на рынке доставки сборных грузов. Тарификация физического веса в этом сегменте – это то, что ждал рынок. С обновленной услугой розничные продавцы смогут отправлять партии своих товаров на склады торговых сетей и маркетплейсов по самым привлекательным условиям, что очень важно в условиях существенного спада в традиционном ритейле", – отмечает заместитель генерального директора Почты России по электронной коммерции Алексей Скатин.

Подробная информация о тарифах и способе подключения к услуге EMS Ритейл доступна на официальном сайте компании.

Информационная справка

АО "Почта России" – цифровая почтово-логистическая компания, один из крупнейших работодателей России, объединяющий 350 тысяч сотрудников. Входит в перечень стратегических предприятий. В региональную сеть Почты России включены 42 тысячи отделений почтовой связи по всей стране. Ежегодно компания обрабатывает около 3,5 млрд почтовых отправлений. Почта России является проводником почтовых, социальных, финансовых и цифровых услуг для населения, предоставляет качественный сервис для компаний электронной торговли.