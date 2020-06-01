Почта России представила серию "добрых" открыток

Фото: Почта России

Почта России совместно с Благотворительным Фондом спасения тяжелобольных детей "Линия жизни" запустила серию открыток, которые можно заказать на сайте market.pochta.ru в разделе "Открытки" не выходя из дома, за пару минут.

На открытках изображены рисунки подопечных Фонда. У каждого – своя история, которую объединяет одно: их юные авторы смогли победить болезнь. Вырученные средства от продажи открыток пойдут на реализацию медицинской программы Фонда.

Одним из направлений программы корпоративной социальной ответственности Почты России являются проекты помощи детям. Компания систематически оказывает логистические услуги по транспортировке продуктов и средств первой необходимости для детей, оказавшихся в сложной ситуации.

Молодежный совет Почты России обеспечивает участие компании в благотворительных марафонах и акциях, посещение центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, а также оказывает адресную поддержку пожилым людям. Подобные социально значимые мероприятия, направленные на привлечение внимания к вопросам волонтерской помощи, Почта России проводит на ежегодной основе.

Информационная справка

АО "Почта России" – цифровая почтово-логистическая компания, один из крупнейших работодателей России, объединяющий 350 тысяч сотрудников. Входит в перечень стратегических предприятий. В региональную сеть Почты России включены 42 тысячи отделений почтовой связи по всей стране. Ежегодно компания обрабатывает около 3,5 млрд почтовых отправлений. Почта России является проводником почтовых, социальных, финансовых и цифровых услуг для населения, предоставляет качественный сервис для компаний электронной торговли.

Линия жизни – благотворительный фонд "Линия жизни" спасает детей, жизнь которых находится под угрозой из-за опасных заболеваний. В 2019 году фонд отметил свое 15-летие, за это время помощь получили более 11 600 тяжелобольных детей. Фонд финансирует высокотехнологичные операции, помогает медучреждениям в приобретении дорогостоящего оборудования и проведении исследований. Программы фонда — протонная терапия, лазерная хирургия, восстановительное лечение, реабилитация после эндопротезирования, трансплантация костного мозга.

Молодежный совет Почты России – сообщество молодых сотрудников Почты не старше 35 лет. Всего – 650 человек со всей страны. На базе совета разрабатываются и реализуются собственные проекты корпоративного волонтерства: дни донора, забота об окружающей среде, помощь пожилым людям. В 2019 году участие в значимых социальных акциях приняли больше 10 тыс. сотрудников.