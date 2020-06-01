Тюменские волонтеры продолжают помогать пожилым людям в режим повышенной готовности

14:21 01 июня 2020
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Тюменское отделение штаба помощи пожилым и маломобильным гражданам "Мы вместе" продолжает работу в связи с продлением в регионе режима повышенной готовности до 14 июня включительно.

Ежедневно с 10 до 18 часов мобильные группы волонтеров будут доставлять тюменцам необходимые продукты и лекарства. Обратиться за помощью для пожилых, маломобильных граждан можно по телефону: 8-800-200-34-11.

Теги: волонтеры , коронавирус
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