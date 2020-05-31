Тюменцев заранее предупредят о плановых отключениях воды

В период активных ремонтных работ в течение лета тюменцы все чаще сталкиваются с плановыми отключениями горячего и холодного водоснабжения. При этом существуют четкие нормы, на какой срок горожане могут оставаться без воды.

Как сообщили в пресс-службе компании "Росводоканал Тюмень", согласно постановлению регионального правительства, холодную воду можно отключить не более, чем на сутки.

"Об отключении водоснабжения мы предупреждаем абонентов за две недели и делаем все возможное, чтобы максимально сократить срок отсутствия в квартирах воды", - отмечают в организации. При этом плановые ремонты не ограничены летним сезоном, так как современные технологии и материалы позволяют проводить работы в течение всего года.

Что касается горячей воды, то, согласно СанПиНу, в период ежегодных профилактических ремонтов отключение систем горячего водоснабжения не должно превышать 14 суток. В пресс-службе УСТЭК отметили, что компания, проводя гидравлические испытания городской системы теплоснабжения и профилактические ремонты, соблюдает эти сроки. Опрессовки по требованию законодательства проводятся каждый год в межотопительный период. Они позволяют выявить и оперативно устранить признаки разрыва, течи или запотевания в трубопроводах.

Если же нужен капремонт теплосетей, то для осуществления всего комплекса работ по их замене требуется большее, чем 2 недели. Поэтому план работ и их продолжительность согласовываются с администрацией Тюмени, а жителей уведомляют о датах отключения заблаговременно, пишет "АиФ - Западная Сибирь".