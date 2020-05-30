В тюменских школах подвели итоги дистанционного обучения

Учебный год в школах Тюменской области подошел к концу. Педагоги, школьники и родители подводят итоги и делятся впечатлениями от учебной четверти в дистанционном формате.

Почти 2,5 месяца учеба в школах велась по интернету. Это было своеобразной проверкой на прочность всех участников образовательного процесса. Новый формат был непростым, но в то же время открыл перед учащимися и педагогами новые "окна возможностей". Например, это стало мотивацией к освоению IT-технологий. Многие стали себя увереннее чувствовать в интернете, сообщили в департаменте по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.

Учитель русского языка и литературы тюменской школы №15 Рузиля Гимранова поделилась, что новые условия потребовали от нее большой работы над собой, причем не только в освоении технической стороны процесса. "Учителю пришлось стать связующим звеном, так сказать "собирателем" всех участников онлайн-образования, организатором онлайн-воспитания", - подчеркнула она.

"Завершая учебный год, мы с ребятами провели праздничное чаепитие онлайн, на платформе zoom. Через экраны мониторов поздравляли друг друга, делились эмоциями, вспоминали этот непростой (но по-своему интересный) год, просматривали созданный детьми веселый слайд-шоу "5Д в самоизоляции". А в это время ко мне на вайбер "стучались" родители, просили разрешения присутствовать на нашем празднике. А мы и не возражали", - рассказала учительница.