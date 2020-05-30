Тюмень подключилась к марафону бизнес-практик

Тюменская "Точка кипения" стала одним из участников марафона бизнес-практик, который проходил 26 мая, в день предпринимателя. Экспертами от региона выступили бизнесмен, соорганизатор окружного форума "ИБ без границ" и автор уникального "ИБ-стендапа" Максим Овсянников и директор областного департамента информатизации Мария Рудзевич.

Онлайн-марафон ставил своей целью раскрыть лучшие предпринимательские практики, показать историю успеха молодых стартаперов, продемонстрировать перспективные направления в условиях цифровой экономики. Каждый час в течение Дня предпринимателя к марафону подключалась новая "Точка кипения". Тюменцы в течение своего эфирного времени обсуждали информационную безопасность, тренды и проблемы этой отрасли, пишет "Тюменская область сегодня".

Разговор экспертов об IT-предпринимательстве можно посмотреть в записи. Она доступна на канале "Точка бизнес-кипения". Там же в открытом доступе находится и полная запись 11-часовой трансляции, в которой поучаствовали предприниматели из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска, Перми и других городов.