Российские СМИ получат поддержку от государства на время пандемии

Деятельность СМИ и печатной продукции включена в список отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших из-за пандемии нового коронавируса, и потому может рассчитывать на государственную поддержку. Соответствующее постановление подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

"Сейчас роль СМИ особенно важна: граждане должны получать оперативную и достоверную информацию о происходящем", – отметил Михаил Мишустин.

В число мер поддержки для российских медиа теперь включена полугодовая отсрочка от уплаты арендных платежей за имущество, находящееся в государственной, муниципальной или частной собственности, а также всех налогов, кроме НДС. Помимо этого, СМИ могут рассчитывать на беспроцентные кредиты, взятые на неотложные нужды и выплату зарплат. На любые иные цели СМИ полагаются льготные кредиты по ставке 2%. Введен мораторий на банкротство, проведение плановых и внеплановых проверок.

Отметим, что необходимость включения СМИ в список наиболее пострадавших от распространения нового коронавируса отраслей активно обсуждалась на разных уровнях. На уровне Тюменской области данный вопрос поднял сопредседатель регионального штаба ОНФ, член правления областного Союза журналистов Александр Пересторонин.