Российские СМИ получат поддержку от государства на время пандемии

Деятельность СМИ и печатной продукции включена в список отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших из-за пандемии нового коронавируса, и потому может рассчитывать на государственную поддержку. Соответствующее постановление подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.
"Сейчас роль СМИ особенно важна: граждане должны получать оперативную и достоверную информацию о происходящем", – отметил Михаил Мишустин.
В число мер поддержки для российских медиа теперь включена полугодовая отсрочка от уплаты арендных платежей за имущество, находящееся в государственной, муниципальной или частной собственности, а также всех налогов, кроме НДС. Помимо этого, СМИ могут рассчитывать на беспроцентные кредиты, взятые на неотложные нужды и выплату зарплат. На любые иные цели СМИ полагаются льготные кредиты по ставке 2%. Введен мораторий на банкротство, проведение плановых и внеплановых проверок.
Отметим, что необходимость включения СМИ в список наиболее пострадавших от распространения нового коронавируса отраслей активно обсуждалась на разных уровнях. На уровне Тюменской области данный вопрос поднял сопредседатель регионального штаба ОНФ, член правления областного Союза журналистов Александр Пересторонин.
"Включение СМИ в данный перечень – своевременно и правильно. Буквально на днях вместе с журналистами Тюменской области и федерального уровня мы обсуждали эту тему, прорабатывали и предлагали варианты, как государство могло бы поддержать отрасль. Радостно, что нас услышали. Огромное спасибо за работу и поддержку председателю Союза журналистов России Владимиру Соловьеву, очень здорово быть в команде вместе с таким сильным лидером. Спасибо руководителю Центра правовой поддержки журналистов ОНФ Наталье Костенко, которая как депутат подняла этот вопрос и на уровне Государственной Думы. Спасибо всем, кто не остался в стороне и принял участие", - прокомментировал включение СМИ в перечень пострадавших Александр Пересторонин.
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