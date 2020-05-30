Деревянную школу в Уватском районе заменят на современную

В посёлке Першино Уватского района запланировано строительство новой школы в рамках региональной программы по замене деревянных школьных зданий. В настоящее время необходимо определить земельный участок.

Как сообщили в администрации Уватского района, сложность решения данного вопроса заключается в том, что земли посёлка пересекаются с землями государственного лесного фонда. В то же время строительство школы здесь поддержал губернатор Тюменской области.

"В 2020 году Федеральное агентство лесного хозяйства подало к районной думе иск в суд и оспаривает утверждение границ населенного пункта. По результатам судебного рассмотрения мы поймем, как будем действовать в части узаконивания наших земель и в Першино, и в других селах района", - прокомментировал глава Уватского района Сергей Путмин.

Отметим, в районе на лесной фонд приходится почти половина всех земель внутри населенных пунктов, а показатель по территории муниципалитета составляет 98%, пишет ИА "Тюменская линия".

Прежнюю школу в Першино возвели в 1989 году, за 30 лет провели уже пять ремонтов: заменили кровлю, электропроводку, водопровод, утеплили фасад, поставили пластиковые окна. В школе учатся 55 детей.

После окончания строительства новой школы в поселке планируют реконструировать детский сад, спортзал и системы ЖКХ.



