Одежду из весенней коллекции в тюменских магазинах можно будет купить со скидками

Тюменские магазины одежды и обуви не смогли распродать вещи из весенней коллекции из-за ограничений по работе и закрытия торговых центров в рамках профилактических мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией. Поэтому на несезонные товары будут действовать большие скидки.

Как отметила директор магазина джинсовой одежды Ляйсан Рашева, спрос среди тюменцев сейчас идет на летнюю коллекцию, поэтому на демисезонную одежду объявляют распродажу. "Буквально перед карантином мы успели получить часть летней коллекции, поэтому пока нам есть чем торговать", - сообщила она.

Предприниматель также говорит, что покупателей не стало больше, но увеличился средний чек: к лету горожане делают более комплексные покупки, пишет "АиФ – Западная Сибирь".

В некоторых магазинах также до сих пор остаются одежда и обувь зимней коллекции и деми. "Мы сделали скидки почти на весь имеющийся ассортимент, чтобы распродать. Ожидаем с нетерпением летнюю коллекцию, которая отшивается на фабрике, но недели через 2 появится на прилавках", - поделилась директор магазина Юлия Светлова.