Что делать, если на кассе стоимость товара не совпадает с ценником

Нередко тюменцы сталкиваются с тем, что на кассе стоимость товара отличается от заявленной на ценнике. За такое нарушение магазину грозит штраф. Юрист Наталья Хаматова советует не мириться с ситуацией, а требовать соблюдения прав потребителя.

В такой ситуации на кассе нужно предъявить снимок ценника и напомнить, что за обман потребителя для юридических лиц существует штраф – до 50 тысяч рублей. Если продавец не реагирует, стоит пригрозить Роспотребнадзором и оставить жалобу в книге отзывов. В ведомство нужно обращаться с фотографиями-доказательствами.

"Если висит объявление о том, что идет переоценка товара, и для продукта нет ценника, тогда цену действительно можно выяснить только на кассе. Но когда ценник есть – все то же правило: покупаем по цене на нем", – пояснила юрист.

На службы доставки законодательство тоже распространяется.

"Если курьер предлагает вам оплатить товар по большей стоимости, чем вы заказывали, вы можете отказаться от доставки или позвонить в службу поддержки и объяснить ситуацию им", – рассказала Наталья Хаматова корреспонденту Вслух.ру.