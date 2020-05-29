У тюменских Домов культуры высадили цветы

Фото: ЦКиТ "Тюмень"

Яркие цветы высадили сегодня, 29 мая, у Домов культуры "Водник", "Торфяник" и "Орфей". На прилегающей территории развернулся настоящий "Цветочный десант".

Помогали высаживать цветы всеми любимые оранжевые котики магазина постоянных распродаж "Галамарт". Они же любезно предоставили красочные бегонии, флоксы и лилии. Теперь растения будут радовать тюменцев и гостей Домов культуры своим цветением.

Центр культуры и творчества "Тюмень" выражает благодарность магазину постоянных распродаж "Галамарт".