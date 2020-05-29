Тюменцам напоминают о правилах пожарной безопасности рядом с тополиным пухом

В Тюмени выросло число выездов пожарных подразделений из-за появления на городских улицах тополиного пуха. Повышенную пожарную опасность приобретает весь городской мусор и сухая трава, так как тополиный пух имеет свойство скапливаться, особенно вокруг гаражей, сараев и деревянных построек.
Обладая высокой горючестью, тополиный пух загорается мгновенно и может перенести огонь на жилые строения, заборы, различные деревянные конструкции, находящийся рядом автотранспорт.
Для предупреждения возникновения пожара необходимо:
— очистить от тополиного пуха противопожарные разрывы между жилыми зданиями и хозяйственными постройками;
— организовать ежедневную очистку, уборку и проливку водой придомовой территории, тротуаров, дорог и других мест скопления этого природного горючего материала;
— не разводить костры в местах скопления пуха, листьев и мусора;
— курить в специально отведенном месте, не разбрасывая при этом непотушенные окурки (спички).
Родителям рекомендуют рассказать детям о недопустимости поджигания сухой травы и тополиного пуха, а также разведения костров на территории города.
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