Поисковики расскажут тюменцам о судьбах детей во время войны

14:12 28 мая 2020
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В Международный день защиты детей, 1 июня, тюменские поисковики проведут онлайн-экскурсию, посвященную жизни и судьбам детей в годы Великой Отечественной войны.

Трансляция из музея истории поискового движения Тюменской области начнется в 18:00 на страницах Вконтакте и Instagram.

"Мы покажем всю глубину трагедии Великой Отечественной войны через детские судьбы, истории, к которым прикоснулись сами при поисковых работах", — рассказала руководитель музея Татьяна Смирнова.

В экспозиции поисковики представят фотографии, личные вещи, игрушки, найденные в районах боевых действий, а также плакаты, листовки, детские рисунки времен войны, документы и другие памятники военного времени.

Теги: поисковики , экскурсии
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