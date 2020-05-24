Названа дата премьеры тюменского комедийного сериала "Бизнесмены"

Творческое пространство "Звучи" объявило дату премьерного показа комедийного сериала "Бизнесмены", который сняли в Тюмени. Первую серию покажут 18 июня на YouTube, в группах во "ВКонтакте" и "Инстаграме".

Как сообщила директор творческого пространства "Звучи" Ульяна Непочатых, ссылку на первую серию опубликуют на страницах тюменских пабликов. Популярные тюменские блогеры также анонсируют показ.

"Не стоит переживать, что сериал не удастся посмотреть из-за ограничений по коронавирусу", - отметила она.

На съемочной площадке тюменского сериала работа "кипит": ведутся правки недоработок уже отснятого материала, а также планируются следующие серии.

"Мы отсмотрели первую серию и поняли, что некоторые моменты можно сделать еще лучше и интереснее. Надеемся, зрителям понравится. Приглашаем всех к просмотру сериала - проведем время в уютной обстановке", - добавила Ульяна Непочатых.

Напомним, комедийный сериал "Бизнесмены" снят по реальным событиям. Три друга с творческим складом ума владеют бизнесом в Тюмени. В ходе сериала они расскажут о своем деле, о рабочих буднях и поделятся опытом, пишет "Тюменская область сегодня".