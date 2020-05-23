Тюменцы установят рекорд на массовый танец в онлайн пространстве

Фото автора Andrea Piacquadio: Pexels

Флешмоб "Танцуй, Тюмень" пройдет в этом году в онлайн-формате. Организаторы попробуют набрать 2020 участников в онлайн пространстве.

В официальной группе ВКонтакте Центра культуры и творчества "Тюмень" с 18 мая размещают видеоуроки и учат всех желающих популярному танцу. Участники могут танцевать где угодно: дома или на даче, самое главное, выложить видео в соцсети с хештегом #танцуйтюмень.

Напомним, проект стартовал в 2018 году и проходил на шести городских площадках во время празднования Дня города. Тогда количество участников составило 2427 человек.

В этом году, в связи с пандемией, организаторы решили поставить рекорд в онлайн режиме и еще раз доказать, что Тюмень по праву носит звание "Лучшего города Земли".