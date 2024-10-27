Тюменцы могут принять участие в флешмобе с национальными танцами

Фестиваль "В ритме наций", приуроченный ко Дню народного единства, пройдет в театральном центре "Космос". Тюменцы от 6 лет смогут освоить базовые элементы танцев народов России и принять участие в совместном выступлении. Бесплатно, по регистрации в группе "Космос | Молодежный театральный центр" во ВКонтакте.
С 28 октября по 2 ноября для всех желающих пройдут мастер-классы по народным танцам. Участники смогут освоить танцевальные элементы и движения, повторяя за педагогами. Занятия пройдут в три дня:
— 28 октября в 19:00 — русский народный танец;
— 31 октября в 19:00 — армянский народный танец;
— 2 ноября в 19:00 — азербайджанский карабахский танец.
Завершающим днем фестиваля станет 4 ноября. С 15:00 до 17:00 пройдет флешмоб, где исполнят разные народные танцы. Зрители не только посмотрят представление, но и смогут участвовать в нем, сообщает Мегатюмень.
— Мы хотим, чтобы жители Тюмени окунулись в атмосферу праздника и узнали больше о культуре разных народов с помощью танцев. Это возможность познакомиться с новым людьми, укрепить чувство единства с представителями других культур, а также получить удовольствие от совместного времяпровождения, — поделилась Ирина Вадачкория, руководитель Молодежного театрального центра "Космос".
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