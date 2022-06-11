Тюменцы могут поучаствовать в праздничных флешмобах

11:26 11 июня 2022
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Тюменцы могут принять участие во флешмобах, посвященных Дню России. Для этого нужно наличие аккаунтов "ВКонтакте". При этом не забыть передать эстафету друзьям и поставить хэштеги #МыРоссия и #МыВместе.

Тюменцы могут украсить "Окна России", к примеру, триколорами, цветами, картинками патриотической направленности. Фотографию полученной красоты с комментариями выложить в соцсети с хэштегом #ОкнаРоссии.

Участникам другой акции предлагается установить #ФлагиРоссии на окнах, балконах либо сфотографироваться с ними. Снимок также выложить в соцсети с комментарием, сообщили в ДК "Орфей". Секция художественной гимнастики "Орфея" уже обнародовала серию коллективных снимков с триколором, уточняет Вслух.ру.

Также в Доме культуры предлагают принять участие в акции #РоссияРисует. Согласно условиям, нужно нарисовать на асфальте флаг России или композицию с ним. Можно использовать мелки, краски, баллончики - что больше нравится. Далее его сфотографировать и выложить в соцсеть, передав эстафету другим.

С учетом продолжительных праздников можно присоединиться ко всем акциям.

Теги: День России , флешмоб
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