Всероссийский флешмоб по дворовому хоккею пройдет в Тюменской области

Тюменская область присоединится ко Всероссийскому флешмобу по дворовому хоккею, который пройдет 5 декабря. В этот день во всех регионах страны состоятся игры и матчи в поддержку олимпийской сборной.

Участникам предлагают на выбор сыграть в традиционный хоккей с шайбой или в хоккей на валенках. Во время матчей состоится 11-часовой стрим-марафон на YouTube с прямыми трансляциями из населенных пунктов-участников.

Каждый час эстафету дворового хоккея будут передавать в следующий часовой пояс. К флешмобу готовятся подключиться более 25 регионов, в том числе Башкирия, Алтайский край, Новосибирская область, Югра, Чукотка и другие, пишет ИА "Тюменская линия".

"Любую из этих игр можно быстро и с нуля организовать в своем дворе. В каждом регионе будет работать координатор проекта. Мы обучим игре и расскажем, как организовать матч, объясним механику и даже подскажем, где искать спонсоров", - поделился председатель оргкомитета мероприятия Михаил Смагин.