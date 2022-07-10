Яркие арт-объекты созданы более тысячей юных тюменцев

Специалисты Тюменского областного центра профилактики и реабилитации в преддверии Международного дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков на страницах соцсети "ВКонтакте" организовали флешмоб "Раскрась жизнь яркими красками!".

Это ежегодное мероприятие, участники которого создают арт-объекты по заданной тематике. В 2022 году к нему присоединились 1204 участника из 24 муниципальных районов области.

Все желающие смогли открыто заявить о своем выборе в пользу здорового и активного образа жизни. Для этого участникам необходимо было лишь воссоздать кадры их кинофильмов о спорте, а затем публиковать их в сообществе мероприятия, сопровождая слоганами и призывами к занятиям физической культурой и спортом.

Флешмоб подарил нам около 230 ярких кадров, каждый из которых бросает вызов тем, кто еще не нашел свое место на спортивной арене. Спонсором мероприятия стала общественная организация "Движение неравнодушных", которая отметила две работы, наиболее точно повторяющие оригинальный кадр из кинокартины о спорте, заслуживают отдельного внимания. Авторами этих работ являются:

- команда пришкольного лагеря "Радуга", филиал МАОУ "Велижанская СОШ";

- "СОШ с.Бухтал" Нижнетавдинского района, воссоздавшая кадр из кинофильма: "Стрельцов";

- команда МАУ ДО Сорокинский ЦДТ Сорокинского района, воссоздавшая кадр из кинофильма: "Спортивная честь".

Профилактические мероприятия проведены в рамках реализации проекта "Тюменская область – территория здорового образа жизни!".

По материалам департамента социального развития Тюменской области.