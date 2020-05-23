Тюменцам рассказали о правилах установки водонагревателей

С началом периода опрессовок многие тюменцы решают установить дома водонагреватель. Однако перед покупкой нужно определиться с выбором и продумать все детали.

Водонагреватели бывают накопительные и проточные. Накопительные – это объемные баки, которые крепятся на стене и обеспечивают постоянную подачу теплой воды. Проточные меньше по размеру и устанавливаются прямо на кран, но расходуют в два раза больше электроэнергии.

Как рассказал мастер по установке и подключению бытовой техники Игорь Мерцаев, при покупке накопительного водонагревателя стоит решить заранее, куда его вешать, учесть при этом ширину и высоту стен в ванной комнате, а также их прочность. Так, стены из гипсокартона не выдержат веса аппарата. Кроме того, электрический кабель должен быть рассчитан на высокую нагрузку. Подключать аппарат необходимо только при заполненном баке, а сливать воду с бойлера нежелательно, даже если он не используется.

После установки бойлера нередко возникает вопрос о передаче показаний счетчиков воды. По словам экспертов, если горячая вода не используется, то в УК надо сообщать одну и ту же цифру, начислений не будет. Главное – своевременно провести поверку счетчиков, иначе плату начнут начислять по нормативу, даже если фактического потребления не было. Кроме того, допустимо полностью отказаться от ГВС, написав заявление в управляющую компанию. В этом случае слесарь поставит заглушку и составит соответствующий акт, пишет "АиФ - Западная Сибирь".