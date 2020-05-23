В Тюмени пройдет онлайн-интенсив по сценической речи

Заключительная неделя онлайн-интенсива "Мельпомена в сети" пройдет в Тюмени с 25 по 31 мая. Занятия будут посвящены сценической речи.

Спикером курса станет актриса театра и кино, номинантка на премии "Золотая маска" и "Золотой софит" Татьяна Рябоконь. Седи ее известных актерских работ - спектакль "В Мадрид, в Мадрид..." Льва Эренбурга, фильмы "Спасти Лениград" Алексея Козлова, "Мост" Максима Василенко и другие.

В рамках онлайн-занятий участники узнают, как управлять голосом и речью, изучат основные техники и актерские хитрости, поймут, как говорить красиво и уверенно. Каждый желающий сможет отточить свои навыки, читая стихотворение или отрывок из прозы и анализируя свое исполнение вместе с экспертом. В завершение интенсива состоится онлайн-показ участников, созданный во время занятий. Его можно будет посмотреть 31 мая в 13:00 в группе МТЦ "Космос" ВКонтакте.

Принять участие в онлайн-интенсиве могут все желающие, для этого нужно лишь пройти регистрацию, пишет "Мегатюмень".