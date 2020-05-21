Педагоги и врачи поделятся опытом с тюменскими родителями на конференции "Особое детство"

Первая региональная онлайн-конференция по комплексной абилитации детей с ОВЗ "Особое детство — 2020" пройдет 25 мая.

В работе конференции примут участие родители особых детей: с ДЦП, генетическими заболеваниями, ментальными нарушениями и задержкой развития. На волнующие вопросы которых ответят педагоги, врачи и реабилитологи.

Участники обменяются практическим опытом в междисциплинарном подходе организации ранней помощи и абилитации детей. Гостями станут специалисты из России, Венгрии, Польши, которые представят собственный опыт использования различных методов и методик, которые помогут в абилитации детей с нарушениями развития.

Конференция, организованная НКО ЧДОУ "Институт уникальных детей", состоится 25 мая с 12.30 до 16.00 на портале https://leader-id.ru/event/51111/.