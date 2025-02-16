Разумному потреблению обучают в тюменском "Роднике"

Разумно потреблять и использовать вторично сырье учат педагоги центра реабилитации "Родник" (г. Тюмень).

На этот раз мастерица на все руки Ольга Волосач обратила внимание на пластиковую тару, из которой получаются оригинальные коробочки с сюрпризом, что и подарить не стыдно. Внутрь можно положить конфеты: подарок готов.



В ход идут любые пластиковые бутылки или же баночки от йогурта — форма не имеет значения. Для работы используют глитерный фоамиран и горячий клей. В качестве основы для оформления можно взять любой декоративный материал, дело фантазии.

"В планах у меня серия поделок из вторсырья, в том числе разработка настольной игры из предметов вторичной переработки, — говорит педагог. — На своих занятиях я рассказываю детям, как много интересного можно сделать из того, что мы обычно выбрасываем. Учу их замечать полезные отходы и использовать их для творчества".

По материалам ЦКР "Родник".