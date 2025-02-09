Водной анимации Эбру обучают в "Роднике"

Занятия водной арт-терапией помогают юным пациентам тюменского Центра комплексной реабилитации "Родник" расти и развиваться. Дети с инвалидностью учатся выражать свои эмоции через творчество, развивают образное мышление и воображение, а также такие занятия просто улучшают настроения.

Техника Эбру пришла из Древнего Египта, Китая, Индии и Персии. Еще тогда художники подметили чудесные разводы при споласкивании кисточек и пытались их запечатлеть.

Современная анимация Эбру —рисование на поверхности воды с последующим переносом на бумагу. Для этого используется специальный раствор и краски, с помощью которых удается в точности сохранить водные узоры.

"Эбру помогает ребятам с инвалидностью переместиться в мир, где нет ограничений, дает возможность самоорганизоваться через выражение своих эмоций, как положительных, так и отрицательных", — поясняет педагог "Центра комплексной реабилитации "Родник" Лариса Сидунова.

По материалам ЦКР "Родник" (г. Тюмень).