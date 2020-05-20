Тюменские поисковики помогают выяснить судьбы погибших и пропавших на войне солдат

На сайте проекта "Судьба солдата. Онлайн" поисковики помогают гражданам в поиске информации о родственниках, участвовавших в Великой Отечественной войне. На ресурсе можно заполнить анкету-запрос о розыске, установлении судьбы и места захоронения военнослужащего.

От жителей Тюменской области тюменские поисковики получили свыше 180 заявок на установление судьбы родственников, погибших или пропавших без вести во время войны. В поиске данных специалисты и добровольцы поискового движения помогли 40 тюменцам и продолжают обработку запросов.

В Тюменской области с 2003 года осуществляет работу общественная приемная по установлению судеб погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны "Чтобы помнили". Тюменцами были обработаны свыше 2000 заявок от населения. Приемная осуществляет работу в Областном поисковом центре, в передвижном формате в дни памятных дат и в онлайн-формате на странице Вконтакте.