Волонтеры штаба #МыВместе помогли 3 тыс.тюменцам

Два месяца в условиях пандемии работает тюменское региональное отделение штаба помощи #МыВместе. Жителям области продолжают оказывать помощь более 300 человек.

Помимо продуктов, медикаментов и средств первой необходимости, активисты Штаба помощи доставляют благотворительные наборы, оказывают психологическую, юридическую и информационную поддержку жителям города и области. Также добровольцы осуществляют оплату ЖКХ и в сотрудничестве с поликлиниками занимаются доставкой лекарств льготным категориям граждан.

За два месяца активисты оказали помощь 3200 жителям региона. Штаб продолжает работать до 31 мая, обратиться за помощью можно по единому номеру телефона 8-800-200-34-11.