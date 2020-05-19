Оригинальный рецепт от покупателя напечатают на упаковке творога "Золотые луга"

Фото пресс-службы АО "Золотые луга"

Компания "Золотые луга" объявила о старте конкурса на самый оригинальный и необычный рецепт. Лучший будет напечатан на упаковке творога одного из крупнейших производителей молочной продукции в Сибири и на Урале с указанием авторства.

Принять участие в конкурсе могут все желающие. Для этого необходимо разместить на своей странице в социальной сети ВКонтакте или Инстаграм пост с рецептом, в котором используется творог "Золотые луга" в контейнере с любым процентом жирности. К записи нужно прикрепить фотографию, сделанную лично, при этом в кадр должна попасть упаковка творога "в ванночке". В тексте – отметить группу @clubzl (для ВКонтакте) и @zolotye_luga (для Инстаграм) и добавить хэштег #хочунаупаковкузл – так организаторы смогут увидеть и оценить ваш рецепт. При этом аккаунт должен быть открытым, сообщили в пресс-службе АО "Золотые луга".

Подведение итогов состоится 29 мая. Из общего количества работ из аккаунтов в Инстаграм и в Вконтакте будет выбран один победитель. Самый оригинальный рецепт с указанием авторства будет напечатан на защитной пленке упаковки творога "Золотые луга", который выпускается в новом формате "ванночки". Каждый покупатель этой продукции сможет увидеть рецепт и попробовать его повторить.

А заказать молочную продукцию, которая понадобится для исполнения ваших кулинарных шедевров, можно прямо на дом через сервис интернет-доставки https://dostavka.zolotie-luga.ru/. В ассортименте – творог легкий 0%, классический 5% и 9%, а также новинка – обезжиренный со сметаной.

Отметим, творог "Золотые луга" изготовлен из натурального молока без добавления консервантов и стабилизаторов. Процесс производства полностью автоматизирован, исключено взаимодействие с окружающей средой и попадание бактерий. Благодаря герметичной упаковке продукт долго сохраняет полезные свойства. Качество творога "Золотые луга" постоянно подтверждается на выставках, ярмарках и конкурсах.

АО "Золотые луга" основано в 1998 году. Молочная продукция компании производится только из натурального молока. Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно охлаждается, поэтому соответствует всем современным требованиям к производству молочной продукции. Четкий контроль температурного режима ведется на всей цепочке от поставщиков молока до точек продаж, включая каждый грузовой автомобиль.

Компания "Золотые луга" автоматизировала логистику на базе системы WMS для 1С, функционал которой был адаптирован под особенности предприятия. Благодаря автоматизации, продукция хранится в ячейках, а не хаотично, оптимизированы время и маршрут комплектовщиков при сборке заказа, выстроена ротация по видам продукции и срокам.