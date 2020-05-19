Эксперты обсудят находку, сделанную в Спасской церкви

Захоронение, обнаруженное при реставрации Спасской церкви, обсудят краеведы. Прямой эфир пройдет в официальных группах Visit Tyumen сегодня, 19 мая, в 13 часов.

В дискуссии примут участие историки и краеведы Владимир Калининский, Валерий Чупин, а также руководитель Агентства туризма и продвижения Тюменской области Мария Трофимова.

На пошлой неделе в северном приделе Спасской церкви строителями был обнаружен гроб, который, вероятно, связан с семьей тюменского предпринимателя и мецената Андрея Ивановича Текутьева. Специальная комиссия уже осмотрела захоронение, будут проведены необходимые следственные действия.

Участники прямого эфира вспомнят историю Андрея Текутьева, поделятся версиями того, кому, по их мнению, могут принадлежать останки, а также обсудят, какую роль может сыграть эта находка в туристической привлекательности региона.