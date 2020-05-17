Тюменские предприятия оказывают продуктовую помощь нуждающимся

Около 4 тысяч жителей Тюмени, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, получат продуктовые наборы в рамках благотворительной акции, которую запустила группа "ПРОДО" при поддержке Геронтологического центра Тюменской области и областного Центра реабилитации инвалидов.
Как сообщили в департаменте по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области, акция является федеральной, так как охватывает все регионы, где расположены предприятия "ПРОДО".
В Тюменской области в организации продовольственной помощи участвуют волонтеры местных социальных служб, которые доставляют продуктовые наборы по месту жительства. Директор птицефабрики "ПРОДО Тюменский бройлер" Оксана Величко рассказала, что поддержку оказывают семьям с детьми-инвалидами и одиноким пенсионерам. Списки адресатов сформированы Геронтологическим центром Тюменской области и областным Центром реабилитации инвалидов.
Первыми помощь при поддержке администрации Тюменского района уже получили 838 человек. "Это как раз та реальная помощь людям, о необходимости которой говорит президент России Владимир Путин", - отметила Оксана Величко.
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