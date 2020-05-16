Врачи напомнили тюменцам о правилах употребления ранних ягод

Первые ягоды клубники появились в мае на тюменских прилавках. В некоторых фруктовых ларьках и магазинах можно даже встретить арбузы. Врачи напоминают, что следует с умом подходить к выбору ранней клубники и местам их продажи.

За долгую зиму сибиряки успевают соскучиться по летним лакомствам - сезонным ягодам. Весной цены на этот товар остаются высокими: клубнику от 800 до 1500 рублей за килограмм, арбузы – от 220 рублей за килограмм. Однако возникает вопрос: есть ли польза в ранних ягодах?

Главный специалист отдела детства департамента здравоохранения Тюменской области Надежда Казакевич поделилась, что натуральными сейчас могут быть ягоды из Испании, Израиля и Египта, где уже начался сезон созревания. В России же они спеют в конце мая – начале июня.

"Важно помнить, что к продуктам, особенно купленным на улице, надо относиться с осторожностью. Обязательно тщательно их промывать и не забывать, что употребление в больших количествах может негативно сказаться на здоровье. Людям с аллергией на цветение деревьев в это врем года не стоит есть черешню, клубнику и абрикосы", – прокомментировала эксперт.

Также врачи напоминают, что естественное время созревания арбузов – начало августа. Потому на прилавках сейчас могут быть арбузы, выращенные с применением ускорителей роста и пестицидов. А значит, пользы для организма они нести не могут. Кроме того, негативное влияние могут оказать такие арбузы на людей с проблемами или заболеваниями желудочно-кишечного тракта, пишет "АиФ - Западная Сибирь".