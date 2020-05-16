Вокалистка из Ялуторовска признана лауреатом международного онлайн-конкурса

Источник фото: культурный центр «Арт-Вояж»

Жительница Ялуторовска, воспитанница культурного центра "Арт-Вояж" Ксения Никитина приняла участие в международном дистанционном конкурсе "Победный Май". В номинации "Вокальное искусство" она стала лауреатом третьей степени.

Организаторы конкурса также отметили её педагога – Светлану Березовскую. Ей выдали благодарственное письмо президента конкурса за высокие профессиональные качества и подготовку конкурсантки, пишет ИА "Тюменская линия".

Кроме того, в мае воспитанники Светланы Березовской стали участниками масштабной акции "Синий платочек". В этом году для этого нужно было исполнить одноименную песню Клавдии Шульженко, снять на видео и выложить в социальные сети с соответствующими хэштегами.