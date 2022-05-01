О тонкостях занятий по экстремальному вокалу рассказали тюменцам

В Тюмени активно развивается рок-музыка. В частности, одно из ее популярнейших направлений – экстремальный вокал. Это пение, характеризующееся агрессивным звучанием, использованием несвойственных для остальных вокальных стилей техник. Подробнее о нем изданию "Тюменская область сегодня" рассказала руководитель и преподаватель первой тюменской школы экстремального вокала Мария Костарева.

– Вокалистов, работающих в направлении экстрим-вокала немало. Тут все зависит от вашей цели. Если вы хотите овладеть определенными звуками для себя, то хватит и несколько месяцев работы. А любой профессиональный вокалист занимается музыкой на протяжении всей жизни, постоянно совершенствуясь, – прокомментировала Мария.

Самое важное, что осваивать экстремальное исполнение можно только под пристальным и внимательным надзором вокального тренера или инструктора по вокалу. Человек, желающий овладеть подобными техниками, должен понимать, что это достаточно сложная мышечная координация. На этапе становления некоторых звуков могут возникнуть даже болевые ощущения. Момент привыкания нужно в буквальном смысле "преодолеть".

– Для некоторых разновидностей экстрим-вокала, в частности, скрима и гроула, необходима неподготовленная, "чистая" база. В противоположность этому, другие техники лучше ложатся на уже имеющуюся певческую базу, – отметила руководитель школы.

При регулярных занятиях и помощи профессионального педагога можно добиться неповторимой манеры исполнения. Главное – индивидуальный подход к каждому человеку, к его уникальным тембровым особенностям и вокальным навыкам.