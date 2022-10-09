Участник проекта "Ты супер!" рассказал тюменцам, как научиться петь

"Петь может каждый" - главная установка для всех, кто хотел бы поставить голос, научиться попадать в ноты и легко покорять караоке, исполняя любимые композиции. Вокал, как и любой другой навык, требует практики и работы над ошибками. И только от вашего желания и дисциплины зависит, сможете ли вы петь красиво и правильно или нет, считает участник проекта телеканала НТВ "Ты супер!" Никита Зиновьев.

Зиновьев преподаёт вокал в тюменской школе музыки, журналистам "ТОС" он рассказал, как работает тело во время пения и почему в начале пути очень важно получить консультацию преподавателя.

"Без должной подготовки довольно опасно пытаться задействовать большинство вокальных приемов. Например, есть прием "вокальный рык". Без подготовки и понимания, как механически задействовать связки, можно просто их испортить, пытаясь повторить за любимым исполнителем", - отмечает Зиновьев.

Во время пения мы задействуем не только горло, но и мышцы шеи, живота, а также спины. Немаловажную роль играет и наша дикция, а также имеющиеся зажимы в положении рта и челюсти. По словам педагога, если ученик не умеет "попадать в ноты", то первым делом необходимо добавить уверенности, раскрыть человека и снять возможные зажатости.

"Далее уже важно проработать дикцию. Есть ученики, которые плохо попадают в ноты, но имеют хорошее произношение, немало случаев и с обратной ситуацией. Если же у человека есть база, связанная с умением интонировать, то можно работать дальше – на расширение диапазона, эмоции и так далее. Вокалистов профессионалов, любителей и начинающих объединяет одно общее и важное – любовь к пению. Вокал – это тоже путь, в течение которого мы развиваемся и движемся к определенными результатам", - отмечает педагог.

По словам преподавателя, научить петь можно каждого, однако не все готовы к тому, что в обучение нужно вкладываться, регулярно заниматься и повторять пройденное, чтобы не бросить начатое и не сдаться. Обычно первые результаты заметны уже спустя четыре месяца – полгода регулярных занятий, однако и эти сроки трудно назвать "общими" - процесс обучения и успехи в нем слишком индивидуальны.

Даже если вы пока не готовы заниматься с преподавателем, всегда держите в памяти важный совет от вокалистов – распевайтесь, советует Никита Зиновьев: