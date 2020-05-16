Тюменцев приглашают на онлайн-интенсив по актерскому мастерству

Онлайн-интенсив "Мельпомена в сети" продолжается в Тюмени. Занятия по актерскому мастерству пройдут с 18 по 24 мая. Чтобы принять участие, необходимо пройти регистрацию, которая уже открыта.

Организатором выступает МТЦ "Космос". Руководить курсом будет актер театра и кино, режиссер, номинант на премию "Золотая маска" Илья Дель, на счету которого более 24 работ в кино и 20 спектаклей. В их числе - фильм "47" Алексея Учителя, сериалы "Хороший человек" и "Содержанки" Константина Богомолова, постановка Shoot/Get Treasure/Repeat Дмитрия Волкострелова и Семена Александровского, иммерсивный спектакль "Черный русский" Максима Диденко и другие, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".

"Во время самоизоляции мы поднакопили энергию, пора выдохнуть ее. Силы направим в поиск новых театральных свершений – дома", – отметил эксперт.

Участникам интенсива актер предлагает найти необычное в обыденных вещах и воспользоваться этим в работе. Например, сделать костюмерной шкаф с забытыми вещами, а пьесой – собственные воспоминания и наблюдения. Завершится курс онлайн-показом: участники создадут его вместе с педагогом и представят 24 мая в 14:00 в группе "Космоса" в социальной сети "ВКонтакте".

Отметим, после курса актерского мастерства последует неделя сценической речи. Ее проведет актриса театра и кино, номинант на премию "Золотая маска" Татьяна Рябоконь. Регистрация откроется 20 мая.