Тюменцы могут принять участие в конкурсе национальных видеороликов "МЫ"

Фото предоставлено организаторами конкурса

Первый Тюменский областной конкурс национальных видеороликов ждет заявок от горожан. К участию приглашаются люди всех национальностей, проживающих на территории области. Подать заявку можно до 10 июня включительно.

Проект "МЫ" не имеет аналогов в нашем регионе. Впервые организаторы задались целью провести конкурс среди различных национальностей, чтобы укрепить межнациональное согласие на тюменской земле и наладить дружеские связи между представителями разных этносов.

Поучаствовать может абсолютно любой тюменец: не имеет значения пол, возраст или другие параметры. В призовом фонде проекта 150 000 рублей, сумма будет распределена между победителями. Успевайте дать волю творческому полету своей фантазии, объединиться и создать нечто по-настоящему интересное и полезное.

Всего предусмотрено три номинации: игровой/художественный видеоролик, анимационный ролик, видеорепортаж/видеоблог. До окончания приема заявок около месяца: успевайте присоединиться! Узнать подробности об участии можно на сайте мыконкурс.рф или в официальной группе во "ВКонтакте".

Первый Тюменский областной конкурс национальных видеороликов "МЫ" проводится в целях реализации Стратегии развития государственной национальной политики Российской Федерации до 2025 года. Организуется Федерацией современного искусства, Комитетом по делам национальностей Тюменской области при поддержке Федерального агентства по делам национальностей, Тюменской областной Думы, Тюменского государственного института культуры, Координационного совета национальных общественных объединений и национально-культурных автономий Тюменской области, Молодежного совета Координационного Совета национальных общественных объединений и национально-культурных автономий.